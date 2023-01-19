Премьер-министр Новой Зеландии неожиданно подала в отставку

Во время пресс-конференции Джасинда Ардерн призналась, что шесть лет в качестве премьер-министра были тяжелым временем для нее. Теперь она больше не видит для себя возможности оставаться на посту и выдвигать свою кандидатуру на новых выборах. "Я знаю, что политики - люди. Мы делаем все, что можем, пока мы можем. А потом приходит время. И для меня оно пришло", - сказала Ардерн.

В то время, что Джасинда Ардерн занимала пост премьер-министра, Новая Зеландия пережила теракты в Крайстчерче, землетрясения, политические и экономические кризисы и пандемию коронавируса. По словам Ардерн, она уходит не потому, что ее работа трудна для нее, а потому, что "другие на этом посту смогут добиться большего". 42-летняя политик рассказала, что планирует посвятить время своей четырехлетней дочери и выйти замуж за своего многолетнего партнера Кларка Гейфорда.

Уход Ардерн стал неожиданностью