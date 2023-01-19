Никто не хочет бесконтрольного набора веса и ухудшения здоровья, но, к сожалению, мировые тенденции указывают именно на это. Какие действия в повседневной жизни заставляют нас набирать вес, объясняет Receptes.lv.
Привычки, из-за которых во всем мире люди набирают вес
Еда после долгого дня или стрессовых ситуаций
Способность пищи успокаивать - один из интереснейших феноменов нашего времени. Однако это саморасслабление и умиротворение, особенно в вечерние часы, - частая причина того, что многие фигуры портятся.
Представьте себе долгий, тяжелый рабочий день, в течение которого, наверное, не было времени на полноценный обед, в желудке только кофе, конфеты или булочки, которыми можно быстро перекусить. Потом дорога домой и - о, великая радость! - теплый ужин, который не только наполняет желудок, но и заставляет успокоиться и почувствовать себя комфортно, защищенно. Всегда хочется продлить эти чувства. Различные исследования подтверждают, что люди, которые едят сразу после утомительного или напряженного дня, в конечном итоге потребляют огромное количество калорий.
Что делать? Дайте голове и телу немного восстановиться после дневного "забега" и начинайте есть не раньше, чем через 30 минут.
Нехватка контроля
Да, есть люди, которые говорят, что следовать показателям весов - пустая трата времени. Однако факт остается фактом - выигрывают те, кто понимает, что контроль должен быть, а если пустить свои контуры и вес на самотек, то можно оказаться в моменте, когда цифра на весах значительно превышает норму и уже трудно исправить ситуацию.
Воспринимайте контроль не как мелочь, а как очевидную вещь (так же, как чистить зубы по утрам). Если поначалу это кажется дополнительной нагрузкой, то со временем вы поймете, как те или иные процессы влияют на ваш организм, и сможете жить в гармонии с собой.
Но окей, если вам категорически не нравятся весы - берите "контрольные" брюки, юбки или платья - чтобы они служили вашим мерилом и заставляли вас всегда быть в форме.
Быстрые, или пустые, углеводы в каждый прием пищи
Нет и еще раз нет булочкам и сладостям. Все это не имеет серьезной пищевой ценности. Тогда вы попадаете в замкнутый круг: перекусываете, а через некоторое время снова появляется аппетит. Выбирайте качественные продукты с хорошей пищевой ценностью. Пустые углеводы идут рука об руку с лишними килограммами и высоким уровнем сахара.
Сложные продукты
Не секрет, что пищевая промышленность, как и любая другая, заинтересована в зарабатывании денег, но не все производители делают это добросовестно. Нежелательны продукты, состав которых сложен и дополнен различными добавками, проще говоря - полуфабрикаты. Выбирайте простые продукты и готовьте еду сами, так вы будете контролировать количество соли и сахара, исключите ненужные добавки и еда будет полезнее.
Размер порции
Вы заметили, что размеры порций во многих местах общепита увеличились? Не нужно жить по принципу "съесть все, что на тарелке". Вы должны есть столько, сколько вам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо и быть здоровым.
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