Привычки, из-за которых во всем мире люди набирают вес

Воспринимайте контроль не как мелочь, а как очевидную вещь (так же, как чистить зубы по утрам). Если поначалу это кажется дополнительной нагрузкой, то со временем вы поймете, как те или иные процессы влияют на ваш организм, и сможете жить в гармонии с собой.

Но окей, если вам категорически не нравятся весы - берите "контрольные" брюки, юбки или платья - чтобы они служили вашим мерилом и заставляли вас всегда быть в форме.

Быстрые, или пустые, углеводы в каждый прием пищи

Нет и еще раз нет булочкам и сладостям. Все это не имеет серьезной пищевой ценности. Тогда вы попадаете в замкнутый круг: перекусываете, а через некоторое время снова появляется аппетит. Выбирайте качественные продукты с хорошей пищевой ценностью. Пустые углеводы идут рука об руку с лишними килограммами и высоким уровнем сахара.

Сложные продукты

Не секрет, что пищевая промышленность, как и любая другая, заинтересована в зарабатывании денег, но не все производители делают это добросовестно. Нежелательны продукты, состав которых сложен и дополнен различными добавками, проще говоря - полуфабрикаты. Выбирайте простые продукты и готовьте еду сами, так вы будете контролировать количество соли и сахара, исключите ненужные добавки и еда будет полезнее.

Размер порции

Вы заметили, что размеры порций во многих местах общепита увеличились? Не нужно жить по принципу "съесть все, что на тарелке". Вы должны есть столько, сколько вам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо и быть здоровым.