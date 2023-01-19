В Сеть попало видео, на котором российский журналист Владимир Познер и актер Леонид Ярмольник запечатлены на музыкальном вечере в Лос-Анджелесе.
Видео ⟩ Познер, пропавший из поля зрения, нашелся в США в компании Ярмольника
Видео в Facebook разместил пользователь Марат Мустафин. Он указал, что ролик снят в США, в Лос-Анджелесе. На видео музыканты исполняют джаз, Владимир Владимирович поет, а Леонид Ярмольник аплодирует.
Напомним, с 24 февраля, когда российские войска вторглись на территорию Украины, Владимир Познер предпочел хранить молчание. Свою позицию о вторжении РФ он не высказывал. Однако его авторская передача на Первом канале, как и "Вечерний Ургант" (передача его коллеги и близкого друга Ивана Урганта), была снята с эфира. После этого он полностью выпал из информационного пространства.
Но вот Владимир Владимирович появился на видео из США. Такой факт не является чем-то удивительным. Ранее Познер не раз говорил, что хорошо чувствует себя в Америке и Франции: "Для меня Франция все-таки самая-самая страна. Неудивительно. Я родился там. Моя мама была француженкой. Я и есть француз".
Владимир Познер родился во Франции, детство и юность провел в Америке, был телезвездой в СССР, США и в России.
"Есть места, которые я очень люблю и чувствую себя их частью. Я себя чувствую нью-йоркцем. Я нью-йоркец, или нью-йорковец. I’m а New Yorker. Но не американец [...]. Да, еще я парижанин и в какой-то степени француз, но все-таки не в полной. Наверное, можно сказать, что я - апатрид. "Гражданин мира" звучит слишком напыщенно", - говорил он.
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