Видео ⟩ Познер, пропавший из поля зрения, нашелся в США в компании Ярмольника

Видео в Facebook разместил пользователь Марат Мустафин. Он указал, что ролик снят в США, в Лос-Анджелесе. На видео музыканты исполняют джаз, Владимир Владимирович поет, а Леонид Ярмольник аплодирует.

Напомним, с 24 февраля, когда российские войска вторглись на территорию Украины, Владимир Познер предпочел хранить молчание. Свою позицию о вторжении РФ он не высказывал. Однако его авторская передача на Первом канале, как и "Вечерний Ургант" (передача его коллеги и близкого друга Ивана Урганта), была снята с эфира. После этого он полностью выпал из информационного пространства.

Но вот Владимир Владимирович появился на видео из США. Такой факт не является чем-то удивительным. Ранее Познер не раз говорил, что хорошо чувствует себя в Америке и Франции: "Для меня Франция все-таки самая-самая страна. Неудивительно. Я родился там. Моя мама была француженкой. Я и есть француз".

Владимир Познер родился во Франции, детство и юность провел в Америке, был телезвездой в СССР, США и в России.

"Есть места, которые я очень люблю и чувствую себя их частью. Я себя чувствую нью-йоркцем. Я нью-йоркец, или нью-йорковец. I’m а New Yorker. Но не американец [...]. Да, еще я парижанин и в какой-то степени француз, но все-таки не в полной. Наверное, можно сказать, что я - апатрид. "Гражданин мира" звучит слишком напыщенно", - говорил он.