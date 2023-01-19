Кампарс уйдет с поста генерального секретаря "Единства"

Ни Кампарс, ни председатель партии Арвил Ашераденс не сообщили, кто займет пост генерального секретаря партии. Оба пояснили, что переходный процесс будет постепенным.

Кампарс останется в партии и обещает быть ее активным членом и в будущем. Ашераденс допускает, что Кампарс мог бы продолжить работу в партии с другой интенсивностью, но с какой именно, станет ясно после того, как будет разработана новая партийная стратегия, которую планируется представить на съезде "Единства" в августе.

"Начался новый цикл, и должны прийти новые люди. Это обоюдное согласие, и нет никакого конфликта", - добавил Кампарс.

Кампарс больше не видит себя в госуправлении и, скорее всего, вернется в бизнес, так как у него имеется своя компания.