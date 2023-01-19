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Кампарс уйдет с поста генерального секретаря "Единства"

rus.tvnet.lv/LETA
Кампарс уйдет с поста генерального секретаря "Единства"
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Артис Кампарс
Артис Кампарс Фото: Ieva Leiniša / LETA

После 11 лет работы генеральным секретарем партии "Единство" Артис Кампарс скоро покинет эту должность, сообщает Latvijas Avīze.

Ни Кампарс, ни председатель партии Арвил Ашераденс не сообщили, кто займет пост генерального секретаря партии. Оба пояснили, что переходный процесс будет постепенным.

Кампарс останется в партии и обещает быть ее активным членом и в будущем. Ашераденс допускает, что Кампарс мог бы продолжить работу в партии с другой интенсивностью, но с какой именно, станет ясно после того, как будет разработана новая партийная стратегия, которую планируется представить на съезде "Единства" в августе.

"Начался новый цикл, и должны прийти новые люди. Это обоюдное согласие, и нет никакого конфликта", - добавил Кампарс.

Кампарс больше не видит себя в госуправлении и, скорее всего, вернется в бизнес, так как у него имеется своя компания.

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