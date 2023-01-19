Глава Минфина Германии: мы больше не зависим от российских энергоносителей

По словам Линднера, Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после российского вторжения в Украину.

Берлин нашел новые источники импорта энергоносителей несмотря на то, что Россия перекрыла газовые краны в Европу, сказал Линднер.

"Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков", - сказал он.

Ранее Германия импортировала из России около половины потребляемого газа и более трети всей нефти.

Россия прекратила поставки газа в страну в августе, а Германия прекратила импорт российской нефти в начале этого года.

В погоне за альтернативными источниками энергии страна вновь открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся в Германии атомных электростанций и увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.