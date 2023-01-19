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Подробности тяжелого ДТП под Саласпилсом: водитель BMW X5 был пьян

rus.tvnet.lv
Подробности тяжелого ДТП под Саласпилсом: водитель BMW X5 был пьян
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В среду, 18 января, употребление алкоголя и спешка завершились для водителя BMW и его пассажиров тяжелой аварией на шоссе Рига - Саласпилс, сообщает передача Degpunktā.

Водитель BMW X5 не справился с управлением и врезался в заднюю часть фуры. В результате этого инцидента у въезда в Саласпилс образовалась впечатляющая пробка.

"Мы спокойно ехали по одной полосе, по другой "летели" они, обогнали машину и не успели перестроиться обратно. Скорость была большой. Как они признались, оба выпили. Они "влетели" в нашу машину сзади, их отбросило, они ударились о защитный барьер, водителя выбросило из машины. В свою очередь, сидевшего рядом пассажира, который также не был пристегнут, из машины не выкинуло", - рассказал водитель фуры Владимир.

Водитель, которого выбросило из машины, лежал на асфальте и ждал прибытия медиков. Рядом с ним валялись разбитые пивные бутылки. Пассажир травм не получил и покинул место происшествия самостоятельно.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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