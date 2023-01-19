Подробности тяжелого ДТП под Саласпилсом: водитель BMW X5 был пьян

"Мы спокойно ехали по одной полосе, по другой "летели" они, обогнали машину и не успели перестроиться обратно. Скорость была большой. Как они признались, оба выпили. Они "влетели" в нашу машину сзади, их отбросило, они ударились о защитный барьер, водителя выбросило из машины. В свою очередь, сидевшего рядом пассажира, который также не был пристегнут, из машины не выкинуло", - рассказал водитель фуры Владимир.