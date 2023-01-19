Известный советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист РФ Николай Досталь умер на 77-м году жизни, сообщает "Медуза" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Умер режиссер фильма "Облако-рай" Николай Досталь
Умер режиссер фильма "Облако-рай" Николай Досталь
Как рассказал союзу брат режиссера, Досталь умер вечером 18 января. Причины смерти не уточняются. Решается вопрос о месте и дате прощания.
Николай Досталь был режиссером известных фильмов и сериалов, таких как "Маленький гигант большого секса", "Облако-рай", "Мелкий бес", "Коля - перекати поле", "Петя по дороге в Царствие небесное", "Гражданин начальник", "Штрафбат" и "Монах и бес".
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