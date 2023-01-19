Умер режиссер фильма "Облако-рай" Николай Досталь

Как рассказал союзу брат режиссера, Досталь умер вечером 18 января. Причины смерти не уточняются. Решается вопрос о месте и дате прощания.

Николай Досталь был режиссером известных фильмов и сериалов, таких как "Маленький гигант большого секса", "Облако-рай", "Мелкий бес", "Коля - перекати поле", "Петя по дороге в Царствие небесное", "Гражданин начальник", "Штрафбат" и "Монах и бес".