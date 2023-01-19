Продюсер фильма "9 рота" Роднянский о Бондарчуке: "Я рад, что он пока нигде не замазался"

Александр Роднянский отмечает, что он не может не писать в соцсетях о войне. Он верит, что так он может до кого-то достучаться. Ему кажется, что вести диалог с людьми чрезвычайно важно, а потому он отвечает людям в комментариях. 24 февраля ему из Киева позвонил сын и рассказал, что началась война.

"Я прожил 20 лет в Москве, но отказывался от любых предложений брать российское гражданство. Почему? Я не могу сказать, но меня как-то внутренне смущало... Мне было сложнее получать ВНЖ, чем получить паспорт... Я не хотел, я чувствовал, что для какой-то части моей идентичности это выглядело бы плохо", - заметил продюсер. Он также подчеркнул, что потому и не объединял две свои компании - российскую и американскую.