Украинский и российский режиссер, продюсер и медиа-менеджер, основатель телеканала "1+1", бывший глава канала СТС, номинант на премию "Оскар" и обладатель "Золотого глобуса" дал интервью Ирине Шихман, в котором рассказал о своем отношении к Федору Бондарчуку и картине "9 рота".
Продюсер фильма "9 рота" Роднянский о Бондарчуке: "Я рад, что он пока нигде не замазался"
Александр Роднянский отмечает, что он не может не писать в соцсетях о войне. Он верит, что так он может до кого-то достучаться. Ему кажется, что вести диалог с людьми чрезвычайно важно, а потому он отвечает людям в комментариях. 24 февраля ему из Киева позвонил сын и рассказал, что началась война.
"Я прожил 20 лет в Москве, но отказывался от любых предложений брать российское гражданство. Почему? Я не могу сказать, но меня как-то внутренне смущало... Мне было сложнее получать ВНЖ, чем получить паспорт... Я не хотел, я чувствовал, что для какой-то части моей идентичности это выглядело бы плохо", - заметил продюсер. Он также подчеркнул, что потому и не объединял две свои компании - российскую и американскую.
Роднянский объясняет, что осел в России после успеха канала СТС, когда он начал строить свой дом. Теперь он продается, а вещи понемногу вывозятся. В основном это книги. В Москве у него их больше 5 тысяч. С людьми, которых Роднянский считает друзьями, он не общается, чтобы ненароком не навредить, и предполагает в РФ все более жесткий контроль со стороны власти:
"Я не хочу никому создавать проблемы. Люди сделали определенный выбор и остались... Я считаю это решение опасным не потому, что все хорошие люди уехали, а все плохие остались. Осталось огромное количество прекрасных, чудесных, порядочных людей, но я считаю, что там станет так опасно, что в отличие от авторитарного режима, в котором существовала Россия до 24 февраля и который характеризовался как любой авторитарный режим - полным контролем над политическим режимом, но относительным взглядом сквозь пальцы на частную жизнь, дело уже меняется и переходит к стадии тоталитарного режима, а в тоталитарном режиме право на частную жизнь не имеет никто".
С Федором Бондарчуком Роднянский общался 26 февраля 2022 года. "Он был в шоке. Он не понимал, что будет, что дальше", - вспоминает продюсер картины "9 рота".
О дальнейшей работе с Бондарчуком он даже не задумывался: "Я рад, что он пока нигде не замазался". Тем не менее они давно не общались. Продюсер понимает, что режиссер живет в РФ и ведет определенный образ жизни.
Что касается создания фильма "9 рота", то здесь Роднянский обсуждал с Бондарчуком две вещи: показать, что солдаты убивали на войне, в том числе детей, или представить их героями. Продюсеру нравился первый вариант: "Мне кажется он важным, но он точно никогда не был коммерчески успешным". По мнению Роднянского, аудитории тогда был нужен комфортный внутренний ответ о поражении:
"Афганская война - это был один из последних гвоздей в гроб Советского Союза, ведь многим россиянам не объяснили, что тогда произошло".
"Фильм, подобный "9 роте", появиться в России сегодня никак не смог бы", убежден Роднянский. Ведь картина рассказывает о генералах советской армии, которые вышли из Афганистана, отрапортовали, но "забыли целую часть на высотке":
"Это проигранная война с безответственным руководством. В этом смысл "9 роты". Если бы это был очередной ура-патриотический фильм, он никогда бы не был популярным".
Александр Роднянский считает, что эта война в Афганистане была "такая же подлая", как война в Украине.
Видео: Интервью с Александром Роднянским
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