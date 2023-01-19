PMLP предупреждает о мошеннических электронных письмах о призыве беженцев

В поддельном электронном письме говорится: "В соответствии с двусторонними латвийско-украинскими соглашениями PMLP проводит мероприятия по поиску мужчин-беженцев с Украины. Если у вас есть информация о беженцах, прибывших в ваш регион с Украины, заполните соответствующую форму и отправьте на электронную почту отдела. Ваша помощь способствует возвращению призывников на Украину для выполнения воинской обязанности".