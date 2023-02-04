В Ригу возвращается гитарист-виртуоз Стив Вай

Стив Вай известен своей уникальной коллекцией гитар, которые он несколько раз меняет во время концерта.

В то время как большинство музыкантов относятся к определенной музыкальной категории, творчество Вая по-прежнему трудно уместить в рамки одного стиля.

За свою карьеру артист может похвастаться более чем 15 миллионами проданных пластинок, тремя премиями "Грэмми" и 15 номинациями. Он также играл с легендарным гитаристом Фрэнком Заппой и группами Alcatraz, The David Lee Roth Band и Whitesnake. Вместе со своим бывшим учителем Джо Сатриани установил стандарт виртуозности владения рок-гитарой в 80-х. В 2011 году музыкант попал в Книгу рекордов Гиннесса за проведение самого посещаемого онлайн-урока игры на гитаре.

Последний студийный альбом Стива Вая Inviolate, уже 13-й по счету, вышел в январе 2022 года, и в рамках него он отправляется в тур, выбрав одной из остановок концертный зал Palladium.

"Наш последний тур по Северной Америке был отличным. Я и группа полны сил и готовы, как никогда. Я в восторге, что смогу привезти свою Hydra гитару в Европу", - сказал Вай.

Музыкальные критики не скупятся на отличные оценки концерта.

Гитара Hydra была специально разработана в сотрудничестве со Стивом Ваем, а ее изготовлением занимались японские специалисты на популярной гитарной фабрике Ibanez. Гитара имеет три лада, она дополнена встроенными, обширными возможностями модуляции и выдержана в стиле стим-панк, перекликаясь с песней Teeth of the Hydra ("Зубы Гидры") из нового альбома.