Британская разведка ожидает российские "Арматы" на фронте в Украине. Готовы ли эти танки к войне?

В последние недели некоторые страны Европы заявляли о готовности передать Украине некоторое количество своих танков Leopard-2, но на передачу этой техники немецкого производства нужно согласие Берлина, а он его пока не дает. И в четверг польский премьер Матеуш Моравецкий не исключил, что его страна может передать свои Leopard-2 и без разрешения Германии: "Вопрос согласия тут второстепенен. Мы их согласие или получим быстро, или сами поступим так, как надо".

Британское правительство в конце прошлой неделе заявило об отправке в ближайшее время 14 танков Challenger 2.

Американские танки M1 Abrams не войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором Вашингтон планирует объявить в пятницу, сообщает Politico со ссылкой на свои источники. Это же издание в четверг, что Франция рассматривает возможность поставок танков собственного производства Leclerc.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов о перспективах "Арматы" на войне:

"Предположения о том, что Россия может отправить на фронт новые танки Т-14 семейства "Армата", звучат уже несколько месяцев. В конце декабря российский пропагандист Владимир Соловьев показывал у себя в программе кадры с этими танками на полигоне. Однако до сих пор в боевых действиях они, судя по всему, не участвовали.