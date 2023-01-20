Не буду на этот раз опасаться тавтологии, но 19 января в "Арена Рига" состоялся по истине эпичный концерт с участием таких музыкальных коллективов, как Epica и Apocalyptica.
Видео, фото ⟩ Мощный вокал, огненные виолончели и драйв: Epica и Apocalyptica в Риге
Если с последним все понятно, а после того, как слышишь название, в голове сразу появляются образы трех хмурых виолончелистов, которые исполняют нетленку Metallica Nothing Else Matters (возможно, для широких масс это самая удачная ассоциация), то нидерландские симфо-металисты Epica большинству ничего не скажут.
Без опасений подвергнуться критике скажу, что это достаточно нишевый коллектив. Но определенно достойный внимания и уважения, хотя все-таки нацеленный на определенную аудиторию. В свое время именно Epica встала в один ряд с мэтрами симфонического рока Therion, Nightwish, дополнив список из похожих коллективов - Within Temptation, After Forever, Stream of Passion и других. Можно дискутировать, но именно Epica в свое время вывела симфонический метал на качественно новый уровень, заняв передовые позиции в этом стиле и представив свое творчество массовой аудитории.
Нидерландский коллектив, который олицетворяет классический сценарий симфо-метала "красавица и чудовище" (когда чистому женскому высокому голосу с элементами академического пения противопоставляется мужской экстрим-вокал - гроулинг), выступил в Латвии впервые за историю своего существования.
Видео: Epica в Риге
Epica была образована в 2003 году ритм-гитаристом и вокалистом Марком Янсеном после его ухода из After Forever.
В "Арена Рига" прозвучали композиции из старых и новых альбомов. В том числе ставшая хитом Cry for the Moon и Beyond the Matrix из альбома 2016 года The Holographic Principle.
Визуализации на сцене, динамика, движения самих музыкантов эффектно дополняли обширную тематику песен, а яркая Симона Симонс умело лавировала между эстрадным и академическим вокалом, не забывая взаимодействовать с аудиторией.
Совершенно неудивительно, что следом за Epica на сцену вышли финские гранды симфонической музыки - Apocalyptica.
Как и в случае предыдущей группы, выступление дополняли яркие визуализации. Музыканты начали легко, с задором и огнем. Во время сета мастерски сменяли друг друга драйвовые и медленные композиции, где-то дополненные вокалом. Не обошлось и без каверов на Metallica!
Конечно, музыканты не могли не общаться с публикой.
Кроме представления песен, разговора о Латвии и новом альбоме, Эйкка Топпинен заговорил про Украину. "Слава Украине!" - сказал он со сцены. В зале послышался ответ: "Героям слава!".
После артисты опять окунулись в страстное музыкальное блаженство, которое транслировали со сцены до самого финала.
Напомним, 17 января в концертном зале Palladium метал-группы Alestorm и Gloryhammer устроили угарную "пиратскую дискотеку".
Галерея: Apocalyptica в Риге
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