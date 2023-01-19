Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев в четверг уволил нижнюю палату парламента и объявил досрочные выборы 19 марта, сообщил офис президента.
Президент Казахстана распустил парламент и назначил досрочные выборы
Президент Казахстана распустил парламент и назначил досрочные выборы
"Глава государства декретом уволил мажилис парламента Казахстана", - сказано в заявлении пресс-службы.
Президент установил организовать досрочные выборы 19 марта.
Решение принято в соответствии с реформой конституции 2022 года. Напомним, Токаев пришел к власти, после того как бессменный руководитель Казахстан Нурсултан Назарбаев ушел с поста в 2019 году.
В ноябре Токаев был переизбран в ноябре, получив 80% голосов.
В ходе кампании он обещал создать "новый Казахстан".
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