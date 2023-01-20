Европа объявила о новых масштабных поставках вооружений Украине накануне встречи "клуба "Рамштайн"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, в интервью Би-би-си призвала не бояться угроз России и заявила, что поставки оружия Украине жизненно важны.

"За время войны мы сделали недостаточно. Россия не ослабла. Россия утроила свою военную промышленность, чтобы производить больше, у них больше людей, которые мобилизованы или могут быть мобилизованы, поэтому мы не должны быть оптимистичны в этом отношении", - заявила она.

И добавила: "Я думаю, что единственный ответ терроризму - это то, что вы не можете подчиниться террористическим угрозам, вы просто не можете, потому что иначе террористы победят".

Вопрос о танках

Выступая на экономическом форуме в Давосе в среду, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна уже итак активно помогает Украине боеприпасами и поставками зенитно-ракетных комплексов. Так он отреагировал на призывы дать разрешение другим странам на передачу своих танков Украине.

Между тем, выступая на том же форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждать больше нельзя и необходимо действовать на опережение.

"Мир больше не должен колебаться - ни сегодня, ни когда-либо в будущем, - заявил Зеленский. - Мобилизация мира должна опережать очередную военную мобилизацию нашего общего врага. Обеспечение Украины системами противовоздушной обороны должно опережать очередные ракетные налеты России. Поставки западных танков должны опередить очередное вторжение российских танков".