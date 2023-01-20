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Видео ⟩ Новый трофей ВСУ - редкий российский танк T-90С

rus.tvnet.lv
Новый трофей ВСУ - редкий российский танк T-90С
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Российский главный боевой танк Т-90С, захваченный украинской армией
Российский главный боевой танк Т-90С, захваченный украинской армией Фото: Ekrānuzņēmums no video

В руки Вооруженных сил Украины каждый день попадают новые трофеи из российской военной техники. На этот раз украинская армия заполучила главный боевой танк Т-90 в так называемой экспортной комплектации T-90С.

Стоит отметить, что, по данным из открытых источников, T-90С попал в руки украинцев впервые с начала развязанной Россией войны. В начале осени 2022 года в Интернете распространилось видео с этими танками, которые предположительно готовились к отправке в Украину.

А в Херсонской области в начале этого года было зафиксировано несколько случаев уничтожения боевых машин этой модификации. В целом, по разным данным, армия России потеряла уже примерно от трех до десяти танков T-90С.

Это - экспортный вариант российского основного боевого танка Т-90. Их отличают несколько вещей - другая башня с модернизированным вооружением, цифровая система управления огнем, средства связи и другие важные функции.

Кроме того, экспортная версия имеет другую компоновку динамической защиты, более мощный двигатель и автоматическую коробку передач.

Эти танки производились российской машиностроительной компанией "Уралвагонзавод", базирующейся в Нижнем Тагиле. В российской армии они появились в 1992 году, а в феврале 2001 года с индийской армией был заключен контракт на закупку 310 танков T-90С. 124 танка были полностью достроены в России, а остальные для конечной модификации были доставлены в Индию.

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