Видео ⟩ Новый трофей ВСУ - редкий российский танк T-90С

Стоит отметить, что, по данным из открытых источников, T-90С попал в руки украинцев впервые с начала развязанной Россией войны. В начале осени 2022 года в Интернете распространилось видео с этими танками, которые предположительно готовились к отправке в Украину.

#Ukraine: The first documented capture of the rare Russian T-90S tank by the Ukrainian army - filmed somewhere in #Kherson Oblast.



These tanks, originally intended for export, were instead transferred to the Russian army after the serious armour losses experienced. pic.twitter.com/AIfzVxH0Lh — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 12, 2023

А в Херсонской области в начале этого года было зафиксировано несколько случаев уничтожения боевых машин этой модификации. В целом, по разным данным, армия России потеряла уже примерно от трех до десяти танков T-90С.

Это - экспортный вариант российского основного боевого танка Т-90. Их отличают несколько вещей - другая башня с модернизированным вооружением, цифровая система управления огнем, средства связи и другие важные функции.

Кроме того, экспортная версия имеет другую компоновку динамической защиты, более мощный двигатель и автоматическую коробку передач.

Эти танки производились российской машиностроительной компанией "Уралвагонзавод", базирующейся в Нижнем Тагиле. В российской армии они появились в 1992 году, а в феврале 2001 года с индийской армией был заключен контракт на закупку 310 танков T-90С. 124 танка были полностью достроены в России, а остальные для конечной модификации были доставлены в Индию.

First confirmed destroyed Russian T-90S Bhishma tank meant for export to India



Instead of India, Russia send the tank to Ukraine.

📹https://t.co/OHzfaS3GDR pic.twitter.com/B1aDBSreYl — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 5, 2023