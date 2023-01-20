Глава ЦРУ тайно посетил Киев и раскрыл Зеленскому важную информацию

Зеленский и высокопоставленные представители украинской разведки обсудили с Бернсом, как долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада после того, как большинство в Палате представителей США получили республиканцы.

Источники сообщили The Washington Post, что после встречи с главой ЦРУ Зеленский и его помощники были уверены, что поддержка Киева со стороны США по-прежнему будет существенной, а экстренного финансирования хватит как минимум до июля или августа.

Однако Киев менее убежден в том, что Конгресс США может принять еще один многомиллиардный пакет помощи.

Как сообщалось, Минобороны США в четверг, 19 января, объявило об очередном пакете военной помощи Украине в размере 2,5 млрд долларов. В его состав войдут 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.