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Глава ЦРУ тайно посетил Киев и раскрыл Зеленскому важную информацию

rus.tvnet.lv
Глава ЦРУ тайно посетил Киев и раскрыл Зеленскому важную информацию
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Dmytro Larin/Shutterstock

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поделиться своими предположениями о военных планах России на ближайшие недели и месяцы, сообщает The Washington Post.

Зеленский и высокопоставленные представители украинской разведки обсудили с Бернсом, как долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада после того, как большинство в Палате представителей США получили республиканцы.

Источники сообщили The Washington Post, что после встречи с главой ЦРУ Зеленский и его помощники были уверены, что поддержка Киева со стороны США по-прежнему будет существенной, а экстренного финансирования хватит как минимум до июля или августа.

Однако Киев менее убежден в том, что Конгресс США может принять еще один многомиллиардный пакет помощи.

Как сообщалось, Минобороны США в четверг, 19 января, объявило об очередном пакете военной помощи Украине в размере 2,5 млрд долларов. В его состав войдут 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.

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