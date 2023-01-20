Иран отказался признать Крым и другие территории Украины частью РФ

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран на основе международного права, и поэтому, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признаем отделение Крыма от Украины. Мы не признаем отделение Луганска и Донецка от Украины", - сказал министр.

Россия оккупировала и аннексировала Крым в 2014 году, а после полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года объявила об аннексии оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Российские войска используют в Украине беспилотники, поставленные Ираном.

Сначала Тегеран несколько месяцев отрицал, что поставлял в Россию беспилотники, но в ноябре власти Ирана признались в этом. Однако тогда Минобороны Ирана утверждало, что в Россию было поставлено лишь небольшое количество беспилотников и что поставка была произведена до 24 февраля.