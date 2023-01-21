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Польша планирует вооружить ВСУ танками до конца марта

rus.tvnet.lv
Польша планирует вооружить ВСУ танками до конца марта
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак Фото: Ronald Wittek/EPA

Армия Польши подготовит и полностью оснастит бригаду ВСУ танками и бронетехникой до конца марта, сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, заключающуюся в том, что до конца марта мы сможем как вооружить, так и научить украинских солдат", - сказал Блащак.

Он сказал, что сохраняет оптимизм в отношении того, что союзники достигнут договоренности о поставках танков Leopard в Украину, хотя такое решение еще не принято.

На вопрос, передаст ли Польша свои танки Leopard немецкого производства, даже если Берлин не согласится, Блащак сказал, что вскоре поднимет этот вопрос на встрече с новым министром обороны Германии.

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