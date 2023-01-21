Польша планирует вооружить ВСУ танками до конца марта

Polska wyszkoli i wyposaży ukraińską jednostkę szczebla brygady

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Dziś w Ramstein wicepremier @mblaszczak wziął udział w posiedzeniu Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy, która skupia ponad 50 państw wspierających Ukrainę.



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"В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, заключающуюся в том, что до конца марта мы сможем как вооружить, так и научить украинских солдат", - сказал Блащак.

Он сказал, что сохраняет оптимизм в отношении того, что союзники достигнут договоренности о поставках танков Leopard в Украину, хотя такое решение еще не принято.

На вопрос, передаст ли Польша свои танки Leopard немецкого производства, даже если Берлин не согласится, Блащак сказал, что вскоре поднимет этот вопрос на встрече с новым министром обороны Германии.