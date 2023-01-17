В Германии назначен новый министр обороны

"Писториус - чрезвычайно опытный политик с административным опытом, который много лет занимается безопасностью. С его компетентностью, уверенностью и большим сердцем он является подходящим человеком, чтобы возглавить бундесвер в этот период смены эпох", - сказал Шольц, объявляя о выдвижении Писториуса.

Ожидается, что Писториус принесет присягу в парламенте в четверг, 19 января.

Писториус, который, как и Шольц, является социал-демократом, был министром внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года.

Уже сообщалось, что в понедельник, 16 января, подала в отставку бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, которую обвинили в ошибках в работе министра и коммуникации.