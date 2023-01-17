Во вторник, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул Бориса Писториуса, министра внутренних дел Нижней Саксонии, на должность министра обороны.
В Германии назначен новый министр обороны
В Германии назначен новый министр обороны
"Писториус - чрезвычайно опытный политик с административным опытом, который много лет занимается безопасностью. С его компетентностью, уверенностью и большим сердцем он является подходящим человеком, чтобы возглавить бундесвер в этот период смены эпох", - сказал Шольц, объявляя о выдвижении Писториуса.
Ожидается, что Писториус принесет присягу в парламенте в четверг, 19 января.
Писториус, который, как и Шольц, является социал-демократом, был министром внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года.
Уже сообщалось, что в понедельник, 16 января, подала в отставку бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, которую обвинили в ошибках в работе министра и коммуникации.
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