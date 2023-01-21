Латвия отдаст Украине последние вертолеты советского производства

Также для нужд армии приобретены самолеты Tarragon, которые могут использоваться для разведки и симуляции авиационной поддержки на различных учениях.

Таким образом, Латвия в этом году сможет передать Украине последние имеющиеся в распоряжении НВС вертолеты серии "Ми", сообщили в Министерстве обороны. Прошлым летом Латвия уже передала Украине два вертолета "Ми-17" и два "Ми-2". Литва на этой неделе также сообщила, что отдаст Украине в рамках нового пакета помощи вертолеты "Ми-8".

Ранее RUS TVNET писал, что Латвия отправит в Украину очередную партию военной техники, сообщили агентству LЕТА организаторы отправки.

Министерство обороны сообщило в начале января, что поддержка, которую Латвия оказывает Украине, составила 0,93% от ВВП, или более 314 млн евро. Из этой суммы примерно 300 млн евро - это военная поддержка, оказанная латвийским правительством Украине, а остальная часть - средства, пожертвованные латвийцами. Военная помощь Латвии Украине состоит из боеприпасов, противотанковых средств, зенитно-ракетных комплексов Stinger, беспилотных летательных аппаратов, самоходных гаубиц, вертолетов, топлива, индивидуального снаряжения, сухих пайков для солдат и других необходимых предметов.