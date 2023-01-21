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Фото ⟩ Открытый багажный люк автобуса словно лезвием распорол бок легковушки

rus.tvnet.lv
Открытый багажный люк автобуса словно лезвием распорол бок легковушки
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Рано утром в пятницу на шоссе Калласте-Кокора-Сыыру в Тартуском уезде произошло странное происшествие, когда люк багажного отделения автобуса, который забыли закрыть, разрезал бок встречной машины, пишет rus.postimees.

Согласно сообщению, полученному Tartu Postimees, автобус компании GoBus ехал по этой дороге в пятницу утром с открытым боковым люком, который, как пила, порезал бок проехавшему по нему Audi. Сообщивший о происшествии пояснил, что дорога узкая, а на улице темно, поэтому предотвратить аварию у водителя не было возможности.

Как утверждается, водитель не пострадал, но после столкновения сработала подушка безопасности автомобиля.

"Авария могла закончиться очень печально для водителя. Сам водитель GoBus отнесся к делу довольно небрежно, поскольку с водителем автомобиля ничего не случилось и хотел немедленно покинуть место происшествия", - пояснил сообщивший. Поскольку никто не пострадал, никто не счел нужным сообщить о происшествии в Центр тревоги.

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