Видео ⟩ Скандал в "Муцениеки": соискатели убежища жалуются на руководство, полиция констатирует возможное употребление наркотиков

В "Муцениеки" были свободные комнаты, но руководство центра отказалось перемещать семью даже после рекомендации Инспекции здравоохранения и врачей детской больницы.

После нескольких месяцев спора семья получила другую комнату. Но им и их сторонникам отказываются выдавать продуктовые пакеты и билеты на транспорт. Надо выживать на 3 евро на человека в день.

Глава PMLP Майра Розе не видит нарушений:

"Если людям трудно понять замечания, то в таком случае ограничиваются различные бонусы. Один из бонусов - продуктовые пакеты и билеты на транспорт".

Эти бонусы не являются обязательным требованием, полагающимся ищущим убежища лицам.

PMLP отмечает, что виновата небольшая часть обитателей, которые регулярно громко ведут себя по ночам или используют грубые слова.

"Ну немного надо уважать страну, в которую ты прибыл.

И если действительно нужно убежище и убежище предоставлено, следовательно, надо немного проникнуться всей этой ситуацией", - отмечает Розе.

Катерина объясняет, что говорила на повышенных тонах, когда приехала из больницы: "У меня был ужасный стресс.

Я только что вышла из больницы с ребенком, который задыхался. И он [Наурис Берзиньш] с бесстыдной улыбкой на лице говорит - мы тебе не поможем!".

В Государственной полиции отмечается, что на сегодняшний день у жителей центра "Муцениеки" есть восемь дел об административном правонарушении в связи с оборотом наркотиков и подакцизных товаров.

"Три - за то, что у людей, возможно, имелись наркотические вещества. Два - в связи с тем, что люди, возможно, находились в состоянии наркотического опьянения.

Один человек отказался отправиться на экспертизу, чтобы подтвердить, что он, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения, или доказать обратное. У одного лица констатированы нелегальные сигареты в небольшом количестве. И против одного человека начат административный процесс о неподчинении законным требованиям работников полиции", - поясняет начальник Саласпилсского участка Государственной полиции Каспар Рексцс.

Сейчас проверяется, какими были действия полиции в комнатах обитателей центра "Муцениеки".