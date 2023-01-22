ФБР нашло еще шесть секретных документов, совершая обыск в доме президента США Джо Байдена, передает телекомпания CNN.
После 13-часового обыска в доме Байдена снова нашли секретные документы
Обыск был произведен 20 января и длился примерно 13 часов. Найденные документы относятся ко времени работы Байдена в Сенате и в должности вице-президента США.
Сам президент США во время обыска дома не находился.
12 января работники президента США Джо Байдена во второй раз нашли в каком-либо связанном с ним месте документы правительства ограниченного доступа. Это политический позор для Белого дома, потому что предшественнику Байдена Дональду Трампу грозит уголовное расследование по поводу небрежного обращения с документами ограниченной доступности.
Байден сказал, что был "удивлен", узнав о документах, и подтвердил, что "сотрудничает" со следователями Департамента юстиции.
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