Вс, 22.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Калифорнии после встречи Китайского Нового года произошла стрельба, есть убитые

rus.tvnet.lv
В Калифорнии после встречи Китайского Нового года произошла стрельба, есть убитые
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Полицейские на месте происшествия.
Полицейские на месте происшествия. Фото: Reuters/ScanPix

В Калифорнии была открыта стрельба, в которой были убиты несколько человек, в воскресенье сообщают СМИ.

Инцидент состоялся в субботу в Монтерей-Парке, примерно в 13 километрах к востоку от Лос-Анджелеса, чуть позже 22:00 (в воскресенье, около 8:00 по латвийскому времени).

На видео в социальных сетях видно, что в городе, расположенном примерно в 13 км к востоку от Лос-Анджелеса, находится множество полицейских.

Один из очевидцев рассказал газете Los Angeles Times, что в его ресторан забежали три человека и попросили запереть дверь, поскольку где-то рядом на улице человек с автоматической винтовкой открыл стрельбу.

Некоторые СМИ сообщают о девяти погибших, но точной информации пока нет.

Стрельба произошла примерно через час после того, как в городе закончилось мероприятие по встрече Китайского Нового года, в котором приняли участие десятки тысяч людей, сообщают местные СМИ.

Ежегодный фестиваль Лунного Нового года в Монтерей-Парке обычно длится все выходные и собирает до 100 тысяч посетителей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх