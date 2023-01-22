Видео ⟩ В Калифорнии после встречи Китайского Нового года произошла стрельба, есть убитые

Инцидент состоялся в субботу в Монтерей-Парке, примерно в 13 километрах к востоку от Лос-Анджелеса, чуть позже 22:00 (в воскресенье, около 8:00 по латвийскому времени).

#California - Police responding and cordoning off area outside TS Emporium on 122 West Garvey Ave as seen from N Balitmore Ave where mass shooting has been reported (📹Vito 2) pic.twitter.com/QTAezqEGIN — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) January 22, 2023

На видео в социальных сетях видно, что в городе, расположенном примерно в 13 км к востоку от Лос-Анджелеса, находится множество полицейских.

Один из очевидцев рассказал газете Los Angeles Times, что в его ресторан забежали три человека и попросили запереть дверь, поскольку где-то рядом на улице человек с автоматической винтовкой открыл стрельбу.

Некоторые СМИ сообщают о девяти погибших, но точной информации пока нет.

Стрельба произошла примерно через час после того, как в городе закончилось мероприятие по встрече Китайского Нового года, в котором приняли участие десятки тысяч людей, сообщают местные СМИ.

Ежегодный фестиваль Лунного Нового года в Монтерей-Парке обычно длится все выходные и собирает до 100 тысяч посетителей.