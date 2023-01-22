Министерство обороны Украины отреагировало на скандал с закупкой продуктов питания

Министр обороны Алексей Резников планирует обратиться к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой созвать заседание комитета и заслушать информацию об обстоятельствах, связанных с закупками услуг питания для военнослужащих на 2023 год.

В субботу, 21 января, украинские СМИ сообщили, что Министерство обороны закупает продукты питания для военнослужащих в два-три раза дороже, чем они доступны в киевских магазинах. Например, яйца покупаются по 17 гривен за штуку, тогда как в магазинах они стоят 7 гривен, картофель - по 22 гривны за кг (в магазинах - 8-9 гривен), а куриные ножки - по 120 гривен за кг (в магазинах - 80 гривен).

Фото: Zn.ua

По данным украинских СМИ, Министерство обороны заключило договор на более чем 13 миллиардов гривен с предприятием Active Company LLC с основным капиталом в тысячу гривен. В 2021 году у этого предприятия было погашено удостоверение плательщика НДС из-за отсутствия поставок и неподачу декларации.

Более трех лет назад это предприятие стало обвиняемым в уголовном процессе из-за с обеспечения фиктивной деятельности, чтобы принять участие в конкурсе на поставку говядины в места заключения.

Договор о закупках на питание для солдат подписал директор департамента публичных закупок Богдан Хмельницкий.

Ранее Хмельницкий был одним из обвиняемых по делу о хищении средств министерства в размере 580 тысяч долларов во время закупки боевых боеприпасов.