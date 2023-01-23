Видео ⟩ В Афганистане разработали свой суперкар с двигателем от Toyota Corolla

В минувшее воскресенье, 15 января, в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как новый спорткар крутится на снегу. Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид поделился видео в своем Twitter-аккаунте.

موتر ساخت افغانستان pic.twitter.com/duPsGhI3AH — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 15, 2023

Автомобиль получил название Mada 9. Сообщается, что в проектировании и сборке автомобиля участвовали 30 инженеров компании Entop и Кабульского профессионально-технического института Афганистана.

Директор института Гулам Хайдар Шахамат заявил, что автомобиль оснащен двигателем Toyota Corolla 2000 года выпуска.

Пока точно неизвестно, каковы технические параметры автомобиля. Также нет видеороликов, показывающих, как это суперкар выглядит на дороге в движении.

Дизайнер автомобиля Мохаммад Риза Ахмади заявил, что автомобиль может стать "настоящей национальной гордостью". Надо признать, машина выглядит действительно агрессивно.