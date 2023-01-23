NYT: За рассылкой бомб в Испании могло стоять российское ГРУ

По словам собеседников NYT, следствие пока не обнаружило признаков того, что отправка бомб была санкционирована Кремлем. "Нет признаков, что Москва готова начать участвовать в широкомасштабных атаках и диверсиях в Европе. Российские чиновники считают, что это может спровоцировать ответ НАТО и потенциально привести к более широкому конфликту с высокой ценой", - пишет издание со ссылкой на официальных лиц США и стран НАТО. По мнению источников NYT, "расчет Путина в отношении террористических атак может измениться, если Россия продолжит терпеть серьезные неудачи в Украине".