Угроза взрыва бомбы на борту ирландского лоукоста Ryanair, следовавшего из Польши в Грецию, не подтвердилась, сообщила полиция в воскресенье вечером, 22 января.
Угроза взрыва на борту Ryanair из Польши в Грецию: комментарий полиции
Угроза взрыва на борту Ryanair из Польши в Грецию: комментарий полиции
Обыск пассажиров и самолета в аэропорту Афин "не выявил ничего подозрительного", говорится в заявлении полиции.
Уже сообщалось, что авиалайнер "Боинг 737" следовал из Катовице в Афины в воскресенье, когда неизвестный позвонивший заявил, что в самолете заложена бомба. В это время самолет находился в воздушном пространстве Словакии.
После приземления в аэропорту Афин авиалайнер направили в более отдаленный район и обыскали. После высадки пассажиров также проверили, но ничего подозрительного обнаружено не было.
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