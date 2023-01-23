Угроза взрыва на борту Ryanair из Польши в Грецию: комментарий полиции

Обыск пассажиров и самолета в аэропорту Афин "не выявил ничего подозрительного", говорится в заявлении полиции.

Уже сообщалось, что авиалайнер "Боинг 737" следовал из Катовице в Афины в воскресенье, когда неизвестный позвонивший заявил, что в самолете заложена бомба. В это время самолет находился в воздушном пространстве Словакии.

После приземления в аэропорту Афин авиалайнер направили в более отдаленный район и обыскали. После высадки пассажиров также проверили, но ничего подозрительного обнаружено не было.