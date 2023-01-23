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Угроза взрыва Ryanair: полиция открывает новую информацию

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Угроза взрыва Ryanair: полиция открывает новую информацию
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Самолет
Самолет Фото: Reuters/ScanPix

Угроза взрыва бомбы на борту ирландского лоукоста Ryanair, следовавшего из Польши в Грецию, не подтвердилась, сообщила полиция в воскресенье вечером, 22 января.

Обыск пассажиров и самолета в аэропорту Афин "не выявил ничего подозрительного", говорится в заявлении полиции.

Уже сообщалось, что авиалайнер "Боинг 737" следовал из Катовице в Афины в воскресенье, когда неизвестный позвонивший заявил, что в самолете заложена бомба. В это время самолет находился в воздушном пространстве Словакии.

После приземления в аэропорту Афин авиалайнер направили в более отдаленный район и обыскали. После высадки пассажиров также проверили, но ничего подозрительного обнаружено не было.

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