В воскресенье в Вецумниекской волости, спасая провалившуюся под лед собаку, погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Трагедия на реке: спасая собаку, погиб человек
Трагедия на реке: спасая собаку, погиб человек
Трагедия произошла на реке Тальке в Вецумниекской волости Бауского края. Когда спасатели прибыли на место, человека над водой уже не было видно. Спасатели нашли его, вытащили на берег и передали медикам, но жизнь пострадавшему спасти не удалось.
В то время как лед на водоемах очень ненадежен и тонок, VUGD призывает выбирать для прогулок с собаками места, расположенные дальше от воды и льда.
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