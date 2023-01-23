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Трагедия на реке: спасая собаку, погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
Трагедия на реке: спасая собаку, погиб человек
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Человек на реке. Иллюстративное фото
Человек на реке. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В воскресенье в Вецумниекской волости, спасая провалившуюся под лед собаку, погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Трагедия произошла на реке Тальке в Вецумниекской волости Бауского края. Когда спасатели прибыли на место, человека над водой уже не было видно. Спасатели нашли его, вытащили на берег и передали медикам, но жизнь пострадавшему спасти не удалось.

В то время как лед на водоемах очень ненадежен и тонок, VUGD призывает выбирать для прогулок с собаками места, расположенные дальше от воды и льда.

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