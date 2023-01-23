20 января в LAMPA cafe bar прошло закрытое мероприятие, посвящённое первой части документального фильма DAUGAYPILS – "Невидимые люди", который создала команда "Чайки".
Показ фильма об ЛГБТ+ "DAUGAYPILS - Невидимые люди". Гости и авторы о фильме
На мероприятии показали фильм, а затем обсудили его с авторами и героями. Из Риги на обсуждение приехали руководители Латвийского объединения ЛГБТ и их друзей "Мозаика" Каспарс Залитис, Кристина Гарина и Виктория Ткаченко.
Немного о мероприятии
Цель как фильма, так и этого мероприятия – рассказать жителям Латвии о "невидимой" части общества: геях, лесбиянках, бисексуалах и трансгендерах.
Зачем рассказывать? Они боятся быть отвергнутыми, боятся осуждения и негативных последствий, поэтому вынуждены скрывать то, что другим скрывать не приходится, и бороться за права, которые у всех остальных есть безоговорочно.
Всего на мероприятии было около 50 человек. Во время дискуссии звучало много интересных и важных фраз и вопросов. Много раз говорили о том, что "они" на самом деле никакие не "они", это такие же люди, которые живут среди нас каждый день, их много и это нормально. Ещё мы общались на психологические темы, делились историями непонимания со стороны окружающих и прислушивались к советам гостей – что нам добавить в следующие части фильма.
Поддерживало дружескую и спокойную атмосферу оформление помещения. На стенах висели радужные флаги, на каждом столе лежали карточки с важным лозунгом – "Для матери-Латвии все дети любимы". А в качестве угощения были закуски и безалкогольный глинтвейн.
Авторы о создании фильма
Авторы отметили, что очень трудно было найти героев для фильма - многие отказывались, ведь это личный вопрос. Не все хотят этим делиться, это вызывает сильный стресс, особенно зная, какая будет реакция общества.
Гонзо-журналист Элеонора Рузвельт, один из авторов фильма, рассказала, почему для неё было важно осветить эту тему: "Даугавпилсу было важно напомнить о том, что значительную часть города составляют люди из ЛГБТ+ сообщества. И вместе с тем в обществе есть много гомофобных людей, возможно, плохо проинформированных и агрессивно настроенных к другим, непохожим на них людям. Было важно показать, как много есть чёрного и как много цветного".
Главный редактор "Чайки" Инна Плавока призналась: "Лет 10 назад я даже представить не могла, что я возглавлю такой проект в Даугавпилсе. Я была гомофобкой, и всё это мне казалось странным. Но люди меняются, развиваются, и с 2018 года "Чайка" искала возможности поговорить на эту тему, но не получалось по понятным причинам. Когда человек говорит что-то, что не совпадает с мнением общества, происходит бурная, порой дикая и агрессивная реакция. Благодаря тому, что к нашей команде присоединилась Элеонора, это наконец получилось", – с радостью отметила Инна и добавила, что это только начало разговора и выйдут ещё минимум две части фильма.
Видеооператор и монтажёр Павел Хныкин поделился впечатлениями от съемок: "Опрашивая людей на улице, мы сняли семь человек, только одного мы не включили. Я ожидал, что люди будут в основном негативно отвечать, но на самом деле получается, что Даугавпилс – не гомофобный город, если не смотреть на комментарии в соцсетях (смеётся)".
Элеонора Рузвельт, Инна Плавока и Павел Хныкин рассказывают о том, как работали над фильмом и почему считают этот фильм важным
Высказывания героев фильма
Один из главных героев фильма, композитор Юрий, рассказал, почему сразу согласился стать героем: "У меня был свой тайный, корыстный интерес – об этом надо было начать говорить. Мы – европейское государство, если не начать говорить, прогресса не будет".
Это был своего рода вызов для героя, он делится: "Мне нужно было начать принимать серьёзные решения. Ещё я хотел посмотреть: вот выйду я из шкафа, а пойдут ли за мной люди? Захотят ли они бороться? Потому что если нет, то мне, наверное, пришлось бы искать другую страну".
Юрий рассказал, что после того, как фильм был опубликован, он никого не потерял, а даже обрёл новых друзей и надеется, что всё будет в порядке.
Виктория, участвовавшая в массовке первой части фильма, делится: "Я узнала о проекте в Instagram, он мне случайно высветился, и мне сразу захотелось поучаствовать. Пару лет назад меня бы здесь точно не было, но за это время многое поменялось. Я очень рада, что в городе происходит движение и что оно такое активное".
Юрий и Виктория – герои фильма – на показе и обсуждении
Впечатления и мнения гостей
Некоторые из гостей смотрели этот фильм впервые, кто-то из них шёл на мероприятие просто поддержать, уже зная, что увидит в фильме.
Член правления объединения "Мозаика" Каспарс Залитис смотрел фильм впервые и сказал о его важности так: "Это важная инициатива не только для Даугавпилса, но и для всей Латвии, в первую очередь потому, что она пришла из Даугавпилса сама. Мы поддерживаем все мероприятия, связанные с ЛГБТ+ сообществом, и это важно потому, что ситуация в обществе будет меняться только тогда, когда это сообщество у людей на виду". А ведь всего пару месяцев назад он говорил, что в Даугавпилс "ехать ещё рано".
"Я всем сердцем радуюсь, что в городе говорят на такую актуальную тему. Такое чувство, что Даугавпилс и Латвия наконец-то оживают. К сожалению, нам надо бороться за права людей, у которых они и так должны быть. Но я рада, что мы начинаем делать что-то для этого. Насчёт фильма – он сильный. Я надеюсь, он будет хорошим началом для проведения и других событий как на тему ЛГБТ+, так и на другие темы, связанные с правами человека. Это важно, чтобы каждый мог чувствовать себя хорошо и безопасно в обществе", – рассказала Анжелика Литвиновича, участница мероприятия.
Менеджер мероприятий объединения "Мозаика" Виктория Ткаченко рассказала, почему важно поддерживать ЛГБТ-комьюнити: "Есть проблема – дезинформация, неправильное представление о том, что такое ЛГБТ. И также нет никакого диалога или ресурса, чтобы узнать, что это такое. Мало информации для людей из сообщества, чтобы они могли понять и принять себя". Она, кстати, вела мероприятие "Ментальное здоровье и ЛГБТ+", которое самоуправление не разрешило проводить в Молодёжном центре осенью 2022 года.
Юрий Решето, один из гостей мероприятия, поделился, что ему интересна судьба Даугавпилса и ЛГБТ+ сообщества, а фильм ему понравился за смелость и открытость. Он хотел понять, чем этот фильм специфичен для Даугавпилса, и нашёл ответ на свой вопрос.
На обсуждении первой части фильма "Чайки" DAUGAYPILS. 20 января 2023 года, Даугавпилс, LAMPA Cafe Bar
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!