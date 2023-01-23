Показ фильма об ЛГБТ+ "DAUGAYPILS - Невидимые люди". Гости и авторы о фильме

Видеооператор и монтажёр Павел Хныкин поделился впечатлениями от съемок: "Опрашивая людей на улице, мы сняли семь человек, только одного мы не включили. Я ожидал, что люди будут в основном негативно отвечать, но на самом деле получается, что Даугавпилс – не гомофобный город, если не смотреть на комментарии в соцсетях (смеётся)".

Элеонора Рузвельт, Инна Плавока и Павел Хныкин рассказывают о том, как работали над фильмом и почему считают этот фильм важным

Высказывания героев фильма

Один из главных героев фильма, композитор Юрий, рассказал, почему сразу согласился стать героем: "У меня был свой тайный, корыстный интерес – об этом надо было начать говорить. Мы – европейское государство, если не начать говорить, прогресса не будет".

Это был своего рода вызов для героя, он делится: "Мне нужно было начать принимать серьёзные решения. Ещё я хотел посмотреть: вот выйду я из шкафа, а пойдут ли за мной люди? Захотят ли они бороться? Потому что если нет, то мне, наверное, пришлось бы искать другую страну".

Юрий рассказал, что после того, как фильм был опубликован, он никого не потерял, а даже обрёл новых друзей и надеется, что всё будет в порядке.