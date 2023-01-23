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В Латвию с концертами вернется Максим Галкин

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В Латвию с концертами вернется Максим Галкин
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Пресс-фото

6 августа в зале "Дзинтари" выступит Максим Галкин. Популярный юморист и шоумен представит зрителям новую концертную программу.

Полностью владеть вниманием зала на протяжении двух часов, находясь на сцене в одиночку, под силу немногим. Однако это с легкостью удается Максиму Галкину. Уникальное сочетание молодости и мудрости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его концерты в калейдоскоп жанров. Пародии, песни, концертные номера из телевизионных шоу - каждая его миниатюра и реприза отточена до филигранного блеска, а мастерство артиста вызывает восхищение. Его юмор всегда актуальный и по-настоящему смешной.

Год назад концерты Максима Галкина в Латвии были распроданы за считанные дни. Прошлым летом он выступил не только в привычной и любимой Юрмале, но и в нескольких других городах, снискав любовь новой, не знавшей его раньше аудитории. И это не удивительно, ведь артист элегантно и мастерски управляет настроением зрителей, не отпуская их внимание ни на минуту. Он великолепно чувствует свою публику и зачастую просто задушевно беседует с ней, словно рассказывая о жизни внезапно приехавшим старым друзьям.

Особую радость зрителей в прошлом году вызвало то, на сколько непринужденно Максим Галкин не просто приветствовал публику, но и шутил по-латышски. Услышим ли мы новые шутки на латышском этим летом? Посмотрим. Но в одном можно быть уверенным: концерты Максима Галкина – это всегда фейерверк позитивных эмоций и гарантия великолепного настроения!

Билеты в продаже в сети Biļešu Serviss.

Галерея: гости на концерте Максима Галкина

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