Совет по иммунизации: следует найти средства для вакцинации мальчиков против ВПЧ

IVP неоднократно указывал Министерству здравоохранения на необходимость обеспечения оплачиваемой государством вакцинации не только для девочек, но и для мальчиков. В 2022 году была предусмотрена вакцинация против ВПЧ мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет: сделать это можно было благодаря решению президиума Сейма, и это была временная мера.

В 2023 году также планируется обеспечить оплачиваемую государством вакцинацию мальчиков лишь в возрасте от 12 до 14 лет, хотя международные исследования показывают, что для значительного снижения заболеваемости и смертности населения от вызванных ВПЧ опухолей в стране в долгосрочной перспективе необходимо вакцинировать представителей обоих полов в возрасте от 12 до 17 лет (включительно).

Завадска подчеркнула, что каждый непривитый мальчик сегодня, а тем более в долгосрочной перспективе, означает увеличение расходов в здравоохранении в последующие годы.

Чтобы привлечь внимание нового правительства к ситуации в области вакцинации против ВПЧ, IVP планирует встретиться с министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне, обратиться в комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам, а также к премьер-министру Кришьянису Кариньшу.