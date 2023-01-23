Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис предложит коллегам из стран Балтии запустить пассажирские поезда из Вильнюса в Ригу и Таллинн еще до завершения укладки железнодорожной магистрали Rail Baltica.
Литва предлагает запустить поезд Вильнюс - Рига - Таллинн раньше срока
"В целях улучшения международного сообщения между тремя странами Балтии, а также поощрения поездок экологически чистым железнодорожным транспортом предлагаем создать маршрут пассажирского поезда, соединяющий столицы стран Балтии - с литовской стороны
мы готовы к тому, чтобы поезд Вильнюс - Рига - Таллинн начал курсировать в ближайшее время, но для этого требуется общее согласие стран Балтии",
- говорится в сообщении для прессы министра.
В понедельник вместе с министрами транспорта Латвии и Эстонии Скуодис также обсудит ускорение реализации проекта Rail Baltica, дальнейшую поддержку Украины и развитие дополнительных транспортных связей между портами стран Балтийского моря и Украины, актуальные вопросы региональной и европейской повестки.
Министры также обсудят вопросы повышения устойчивости транспортной сферы, сотрудничества в международных организациях.
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