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Литва предлагает запустить поезд Вильнюс - Рига - Таллинн раньше срока

rus.tvnet.lv/LETA
Литва предлагает запустить поезд Вильнюс - Рига - Таллинн раньше срока
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Поезд. Иллюстративное фото
Поезд. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис предложит коллегам из стран Балтии запустить пассажирские поезда из Вильнюса в Ригу и Таллинн еще до завершения укладки железнодорожной магистрали Rail Baltica.

"В целях улучшения международного сообщения между тремя странами Балтии, а также поощрения поездок экологически чистым железнодорожным транспортом предлагаем создать маршрут пассажирского поезда, соединяющий столицы стран Балтии - с литовской стороны

мы готовы к тому, чтобы поезд Вильнюс - Рига - Таллинн начал курсировать в ближайшее время, но для этого требуется общее согласие стран Балтии",

- говорится в сообщении для прессы министра.

В понедельник вместе с министрами транспорта Латвии и Эстонии Скуодис также обсудит ускорение реализации проекта Rail Baltica, дальнейшую поддержку Украины и развитие дополнительных транспортных связей между портами стран Балтийского моря и Украины, актуальные вопросы региональной и европейской повестки.

Министры также обсудят вопросы повышения устойчивости транспортной сферы, сотрудничества в международных организациях.

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