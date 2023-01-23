Задержан командир ЧВК "Вагнер", бежавший в Норвегию

26-летний Медведев пересек границу 13 января. На прошлой неделе адвокат Медведева сообщил информационному агентству AFP, что Медведев готов дать показания о своем опыте в ЧВК "Вагнер" людям, расследующим военные преступления.

Медведев утверждает, что четыре месяца воевал в Украине в составе "Вагнера", но дезертировал в ноябре, потому что ЧВК против его воли продлила с ним контракт.

С момента прибытия в Норвегию Медведева допрашивали норвежские власти.

Артем Медведев, бывший командир ЧВК "Вагнер" Фото: Reuters/ScanPix

Представитель полиции подтвердил AFP, что Медведев был задержан в соответствии с иммиграционным законодательством и сейчас рассматривается возможность продления срока его содержания под стражей. Также в полиции сообщили, что власти страны не будут депортировать его обратно в Россию, где тому грозит опасность из-за преследования других боевиков ЧВК.

Адвокат Медведева в Норвегии утверждает AFP, что Медведева задержали из-за того, что он отказался соблюдать ограничения, установленные полицией.

"Конечно, реализуются разные меры пресечения, и ему трудно их соблюдать", - сказал адвокат.

Многие вопросы о прошлом Медведева и обстоятельствах его побега пока остаются без ответа, и некоторые эксперты задаются вопросом, смог бы он пересечь строго охраняемую границу без посторонней помощи.

Медведев утверждает, что перебежал замерзшую пограничную реку Пасвикельва, а российские пограничники с собаками преследовали его и стреляли. Агентство AFP не смогло независимо подтвердить сказанное им.

ЧВК "Вагнер" не отрицала, что Медведев входил в состав наемников.