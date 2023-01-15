Видео ⟩ Бывший командир ЧВК "Вагнер" бежал в Норвегию

Медведев, по его собственным словам, перешел границу в Мурманской области, перейдя два пограничных заграждения.

В Норвегии он добрался до приграничного городка, постучал в дверь первого дома и попросил вызвать полицию.

В сопровождении службы безопасности бывшего "вагнеровца" доставили из местного аэропорта в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства.

Сайт Gulagu.net сообщает, что процедура подачи заявления на убежище уже началась.

В Норвегии Медведев собирается дать показания против близкого соратника президента России Владимира Путина, руководителя ЧВК "Вагнер" ​​Евгения Пригожина.

Медведев рассказал, что опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и ЧВК "Вагнер".

Ранее Медведев утверждал, что был свидетелем внесудебных расправ наемников группы "Вагнера", убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.

Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.

Осечкин опубликовал на YouTube видео, где Медведев рассказывает о своем побеге.

Медведев, житель Томска, подписал четырехмесячный контракт с ЧВК "Вагнер" в июле 2022 года. Его направили в Сальск Ростовской области России, а оттуда в оккупированную Россией часть Луганской области Украины, где он был назначен командиром.

По словам Медведева, он участвовал в боях под Бахмутом. Евгений Нужин был заключенным в отделении Медведева - по показаниям, "вагнеровцы" убили его кувалдой после возвращения из украинского плена.

In Russia, an ex-cop serial maniac who murdered 80 women, wants to join Wagner. He told about this in an interview with the OFFICIAL Russian TV channel.



He believes that his military specialisation is "in demand". Official media have no problem speaking to this individual. pic.twitter.com/Vjk0OpKpNr — Dmitri (@wartranslated) January 15, 2023