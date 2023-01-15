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Видео ⟩ Бывший командир ЧВК "Вагнер" бежал в Норвегию

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Бывший командир ЧВК "Вагнер" бежал в Норвегию
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Бывший командир российского ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев
Бывший командир российского ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев Фото: Ekrānuzņēmums no video

Бывший командир российского ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев бежал из России в Норвегию и попросил там политического убежища, сообщил в воскресенье, 15 января, российский правозащитник, основатель фонда Gulagu.net Владимир Осечкин.

Медведев, по его собственным словам, перешел границу в Мурманской области, перейдя два пограничных заграждения.

В Норвегии он добрался до приграничного городка, постучал в дверь первого дома и попросил вызвать полицию.

В сопровождении службы безопасности бывшего "вагнеровца" доставили из местного аэропорта в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства.

Сайт Gulagu.net сообщает, что процедура подачи заявления на убежище уже началась.

В Норвегии Медведев собирается дать показания против близкого соратника президента России Владимира Путина, руководителя ЧВК "Вагнер" ​​Евгения Пригожина.

Медведев рассказал, что опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и ЧВК  "Вагнер".

Ранее Медведев утверждал, что был свидетелем внесудебных расправ наемников группы "Вагнера", убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.

Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.

Осечкин опубликовал на YouTube видео, где Медведев рассказывает о своем побеге.

Медведев, житель Томска, подписал четырехмесячный контракт с ЧВК "Вагнер" в июле 2022 года. Его направили в Сальск Ростовской области России, а оттуда в оккупированную Россией часть Луганской области Украины, где он был назначен командиром.

По словам Медведева, он участвовал в боях под Бахмутом. Евгений Нужин был заключенным в отделении Медведева - по показаниям, "вагнеровцы" убили его кувалдой после возвращения из украинского плена.

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