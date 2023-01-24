Несколько групп единомышленников в Facebook опубликовали посты женщины, в которых она просит о помощи. Женщина указывает, что является многодетной матерью, которой необходимы лекарства, продукты питания и молочная смесь. Однако люди настроены скептически, сообщает передача Bez Tabu.
Передача: Предупреждают о многодетной матери из Цесиса, которая регулярно просит о помощи
Об этой женщине в Facebook предупреждает в том числе и основатель благотворительной организации Palīdzēsim viens otram Эдийс Пипарс.
"Люди, будьте внимательны. Снова активно действует Алисе М. с ненастоящих профилей, выставляет различные вводящие в заблуждение посты, пытаясь выманить у людей блага для себя. Будем бдительны! Фото к ее посту взято из интернета. Это не ее дети", - предупреждает Пипарс.
Женщина согласилась, чтобы съемочная команда приехала к ней в арендованную двухкомнатную квартиру в Цесисе. Старший сын в тот момент был в школе, в свою очередь муж, двое детей и преждевременно родившаяся три месяца назад дочь - дома. В комнате был включен электрический обогреватель.
"За электричество получили счет 250 евро, а предыдущий еще не заплачен", - указывает Алисе.
Женщина рассказала, что использует два фейковых профиля и найденные в интернете изображения для привлечения внимания. Алисе не использует настоящий профиль, так как опасается реакции работников социальных служб.
Помощь она просит, так как не может протянуть на пособие по инвалидности.
"У четырех из нас - "инвалидные деньги", а зимой протянуть сложно. Я и сама решила получить инвалидность.
"Социальным службам сказали, что мы - неблагополучная семья, что у нас зависимости. Мы не мошенники, нам регулярно нужно ездить по врачам.
Дорого стоит, чтобы доехать на машине в Ригу, иногда в Валмиеру", - рассказала многодетная мать.
Муж Алисе работает только на временных работах, так как у него вторая группа инвалидности. Ежемесячно в виде пособий он получает порядка 1000 евро. В свою очередь Алисе переводит, так как знает английский язык.
Социальной службе Цесисского края семья известна, им оказывается помощь.
Однако руководитель благотворительной организации Эдгар Пипарс по поводу желания Алисе вырваться из сложностей настроен скептически.
"Мы пытались работать с ней. Через месяц поняли, что человек не хочет ничего делать, чтобы выбраться из этой ситуации. Иногда мы как сыщики, распознавали стили письма.
Каждый раз одни и те же призывы с разных профилей, в которых используются одинаковые ключевые слова. Люди, которые умеют манипулировать, делают это с эмоциональными вещами, например, с насилием и детьми", - рассказал Пипарс.
Алисе обратилась в Государственную полицию за оскорбление чести и достоинства и планирует перебраться в другой видземский город. Эдийс Пипарс рассказал, что отдельные жертвующие обратились в полицию
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!