Передача: Предупреждают о многодетной матери из Цесиса, которая регулярно просит о помощи

"У четырех из нас - "инвалидные деньги", а зимой протянуть сложно. Я и сама решила получить инвалидность.

"Социальным службам сказали, что мы - неблагополучная семья, что у нас зависимости. Мы не мошенники, нам регулярно нужно ездить по врачам.

Дорого стоит, чтобы доехать на машине в Ригу, иногда в Валмиеру", - рассказала многодетная мать.

Муж Алисе работает только на временных работах, так как у него вторая группа инвалидности. Ежемесячно в виде пособий он получает порядка 1000 евро. В свою очередь Алисе переводит, так как знает английский язык.

Социальной службе Цесисского края семья известна, им оказывается помощь.

Однако руководитель благотворительной организации Эдгар Пипарс по поводу желания Алисе вырваться из сложностей настроен скептически.

"Мы пытались работать с ней. Через месяц поняли, что человек не хочет ничего делать, чтобы выбраться из этой ситуации. Иногда мы как сыщики, распознавали стили письма.

Каждый раз одни и те же призывы с разных профилей, в которых используются одинаковые ключевые слова. Люди, которые умеют манипулировать, делают это с эмоциональными вещами, например, с насилием и детьми", - рассказал Пипарс.

Алисе обратилась в Государственную полицию за оскорбление чести и достоинства и планирует перебраться в другой видземский город. Эдийс Пипарс рассказал, что отдельные жертвующие обратились в полицию

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