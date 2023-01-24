Министр: Помощь Латвии в Украине очень ценится

По словам политика, Украина, защищаясь от российского военного вторжения, ждет всевозможного оружия, но для нее не менее важно получать четкую и своевременную информацию о том, что именно союзники реально могут предоставить, чтобы планировать свои военные действия.

Латвия вовремя объявила, чем мы будем помогать Украине, отметила Мурниеце, добавив, что помощь Латвии в Украине очень ценится.

Министр напомнила, что с последними поставками общая сумма военной помощи, предоставленной Латвией Украине, достигнет 370 миллионов евро, к которым необходимо добавить гуманитарную помощь, которая также была оказана в размере нескольких миллионов.

В настоящее время украинская сторона запросила у Латвии дополнительные беспилотники и зенитно-ракетные комплексы Stinger, но отправка новых бронемашин Patria на данный момент не рассматривается, так как они только начали производиться.

Мурниеце считает, что Украина в итоге получит танки Leopard немецкого производства. Возможна также поставка танков другого производителя, но в целом передача танков Украине необходима, чтобы она могла успешно вернуть оккупированные Россией территории.