Золитудская трагедия: окружной суд признал виновным только Сергетса

Суд первой инстанции приговорил Сергетса к шести годам лишения свободы, а сегодня апелляционный суд приговорил его еще к шести месяцам лишения свободы. Также было принято решение взыскать с него несколько тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и запретить работать по профессии в течение пяти лет.

Ранее прокуратура просила окружной суд удовлетворить апелляционный протест и отменить оправдательный приговор в отношении подсудимых Андриса Гулбиса, Андриса Калинки, Станислава Кумпиньша, Мартиньша Драудиньша, Марики Трейи, Айи Мельниковой, Яниса Балодиса и Инны Шуваевой.

На приговор суда первой инстанции поступил апелляционный протест прокуратуры, апелляционная жалоба адвоката Сергетса и более 50 апелляций от потерпевших и их представителей.

21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили тяжелые ранения.

Эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкцию крыши супермаркета, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила обвинение девяти лицам в нарушении строительных норм, невыполнении обязанностей должностного лица, непредумышленном убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

В суде первой инстанции виновным был признан инженер-строитель Сергетс.

Архитектор Калинка, осуществлявший строительный надзор Драудиньш, проводивший строительную экспертизу проекта Гулбис, руководитель строительства Кумпиньш, бывший замначальника Рижской городской строительной инспекции Балодис, бывший специалист отдела строительного надзора юридического отдела строительной инспекции Трейя, замначальника строительной инспекции Мельникова и сотрудница ООО Maxima Latvija Шуваева судом первой инстанции были оправданы.

Оценивая деятельность прокуроров Каспара Цакулса, Екатерины Кушаковой и Агриса Скрадайлиса в досудебном уголовном процессе, качество дела при его передаче в суд и работу во время судебного разбирательства, Пардаугавский суд Риги признал, что есть основания обратить внимание Генпрокуратуры на обнаруженные судом недостатки и игнорирование правовых норм, что существенно затруднило рассмотрение дела.