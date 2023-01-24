Съедобные насекомые: в ЕС разрешили есть сверчков и червей

Недолговечный тренд или серьезный подход к решению?

Во многих регионах мира насекомые уже давно присутствуют в меню - для человека считаются съедобными примерно 2 100 видов. Среди них муравьи, гусеницы, пчелы, сверчки, кузнечики, жуки и т.д. Многие специалисты сходятся во мнении, что насекомые - прекрасная альтернатива мясу и рыбе. Они считаются полезными для здоровья, потому что богаты белком, содержат необходимые витамины, минералы и ненасыщенные жирные кислоты. 65 процентов жителей планеты уже регулярно употребляют насекомых в пищу. Еще один плюс - разведение насекомых требует меньше ресурсов, чем классическое животноводство. Так, одно из исследований Всемирной продовольственной организации показывает, что для производства килограмма говядины требуется восемь килограммов корма. А на один килограмм насекомых приходится всего два килограмма корма. Также относительно невелик уровень выбросов насекомыми CO2.

Но есть и противники разведения насекомых для еды как альтернативы мясу. Они считают, что массовое производство принесет с собой новые проблемы. Например, когда миллиарды особей будут выращиваться в промышленных масштабах на небольшом пространстве, велик риск возникновения серьезных болезней. Критики подвергают сомнению и тезис о большом содержании белка в насекомых. Кроме того, большую озабоченность вызывает гигиена содержания насекомых для еды - они должны быть обеспечены высококачественной, экологически безопасной пищей. И все это почти невозможно гарантировать, считают скептики.

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