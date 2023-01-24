Вечером в воскресенье, 22 января, в Даугавпилсе был застрелен мужчина.
В Даугавпилсе совершено убийство. Возможно, застрелен криминальный авторитет Богданович
Как сообщила помощник начальника Латгальского регионального управления Государственной полиции Илга Тейване-Трейновска, 22 января в Даугавпилсе с огнестрельными ранениями был госпитализирован мужчина 1980 года рождения, который позже в больнице от полученных травм скончался.
Госполиция начала уголовный процесс и ведет расследование. В настоящее время в интересах следствия от более подробных комментариев полиция воздерживается.
Портал Kompromat.lv сообщает, что убитый 22 января в Даугавпилсе - тюремный авторитет Игорь Богданович, или "Богдаша". Он известен как "смотритель" Даугавпилсской тюрьмы, именуемой в народе "Белый лебедь", и Гривской тюрьмы.
Согласно публикации на портале Kompromat.lv, Богданович был застрелен двумя киллерами, когда приехал на встречу на автомобиле Lexus.
Богданович 1980 года рождения был осужден за убийство, совершенное в 2008 году в ночном клубе Taller, и долгое время провел за решеткой, сообщает Kompromat.lv.
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