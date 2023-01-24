Турция откладывает переговоры со Швецией и Финляндией об их приеме в НАТО

Переговоры были запланированы на февраль, сообщают СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах Турции.

Решение отложить на неопределенный срок очередной раунд переговоров было принято на следующий день после того, как президент Турции заявил, что Швеции не следует ожидать, что Анкара поддержит членство Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае, но Турция поставила перед обеими странами несколько условий, которые должны быть выполнены, прежде чем они получат поддержку Анкары.

Турция потребовала от Швеции экстрадиции десятков человек, в основном курдов, которых Анкара считает террористами или причастными к попытке государственного переворота 2016 года.

Однако ситуация осложнилась после того, как в субботу, 21 января, в Стокгольме прошла акция протеста, в ходе которой правый экстремист сжег Коран.

Власти Швеции разрешили эту акцию протеста, несмотря на возражения Анкары.

Турция и Венгрия - последние члены НАТО, не ратифицировавшие прием Финляндии и Швеции в альянс, но премьер-министр Венгрии пообещал, что это произойдет в феврале.