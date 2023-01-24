Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник предупредил Швецию, что после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме Швеции не стоит ждать его поддержки вступления в НАТО.
Эрдоган: Швеция не должна ожидать от нас поддержки вступления в НАТО
"Швеция не должна ожидать от нас поддержки вступления в НАТО," - сообщил Эрдоган, впервые официально прокомментировав прошедшую в субботу акцию протеста, которую полиция Швеции разрешила, несмотря на возражения Турции.
Ультраправый экстремист Расмус Палудан в субботу у посольства Турции в столице Швеции сжег Коран.
Лидеры Швеции осудили эту акцию протеста, однако выступили в защиту представления шведов об их свободе слова.
Организованная Палуданом акция протеста еще больше осложнила попытки Швеции вступить в НАТО.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае. Турция выдвинула несколько условий, которые оба государства должны выполнить перед получением поддержки Анкары.
Турция потребовала, чтобы Швеция выдала десятки людей, в основном курдов, которых Анкара считает террористами или соучастниками произошедшей в 2016 году попытке государственного переворота.
Решение полиции Швеции разрешить Палудану реализовать запланированную акцию протеста конкретно разозлило Анкару, и та отменила запланированный визит министра обороны Швеции в Турцию и вызвала посла Швеции.
Эрдоган сообщил, что сожжение Корана - преступление на почве ненависти, которое нельзя защищась, ссылаясь на свободу слова.
"Совершенно очевидно, что те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, больше не могут рассчитывать на благосклонность с нашей стороны в отношении их заявки", - сообщил Эрдоган.
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