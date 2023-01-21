Возле посольства Турции в Стокгольме сожгли Коран

Демонстрация началась в 14:00 в стокгольмском Diplomatstaden, к северу от Юргордена. Во второй половине дня десятки людей, представители СМИ и полицейские оцепили территорию.

Сторонник президента Турции Реджепа Эрдогана Девлет Бахчели, комментируя происшедшее, заявил, что из-за этого инцидента Турция не собирается принять заявление Швеции о вступлении в НАТО. Об этом в Twitter пишет репортер Рагип Сойлу.

Erdogan ally Bahceli says Turkish Parliament wouldn’t ratify Sweden’s membership to NATO “under these conditions” following the execution of Erdoğan’s effigy and burning a Quran outside the Turkish Embassy in Stockholm — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 21, 2023

В субботу предусмотрены и другие демонстрации, связанные с Турцией, сообщает Aftonbladet. Одна из них связана с сопротивлением Турции принятию Швеции в НАТО, а другая организуется, чтобы поддержать президента Турции.