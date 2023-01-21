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Возле посольства Турции в Стокгольме сожгли Коран

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Возле посольства Турции в Стокгольме сожгли Коран
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Расмус Палудан сжигает Коран.
Расмус Палудан сжигает Коран. Фото: EPA/Scanpix

Шведский крайний правый политик сжег Коран во время демонстрации у посольства Турции в Стокгольме в субботу, 21 января. Шведские СМИ сообщают, что Расмус Палудан раскритиковал президента Турции, а затем поджег священную книгу мусульман.

Демонстрация началась в 14:00 в стокгольмском Diplomatstaden, к северу от Юргордена. Во второй половине дня десятки людей, представители СМИ и полицейские оцепили территорию.

Сторонник президента Турции Реджепа Эрдогана Девлет Бахчели, комментируя происшедшее, заявил, что из-за этого инцидента Турция не собирается принять заявление Швеции о вступлении в НАТО. Об этом в Twitter пишет репортер Рагип Сойлу.

В субботу предусмотрены и другие демонстрации, связанные с Турцией, сообщает Aftonbladet. Одна из них связана с сопротивлением Турции принятию Швеции в НАТО, а другая организуется, чтобы поддержать президента Турции.

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