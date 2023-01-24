Прокурор требует наказать бывшего депутата Кайминьша за подделку документов

Прокурор потребовал для Кайминьша штрафа в размере 15 минимальных зарплат, что составляет 9300 евро.

Cуд планирует продолжить рассмотрение дела 16 февраля в 10:00.

Кайминьш обвиняется в подделке бухгалтерских документов Al De media, а именно, счетов, выставленных предприятию Кайминьша Suņu būda.

Прокурор Марис Урбанс ранее сообщил комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям о том, что получены достаточные доказательства подделки Кайминьшем бухгалтерских документов. Для составления документов он использовал других лиц, которые не могут быть привлечены к уголовной ответственности, так как не знали, что в документах содержится недостоверная информация.

Согласно данным Firmas.lv, предприятие Al De Media принадлежало Карлису Линардсу и принято решение о прекращении его хозяйственной деятельности.

13-й Сейм дал согласие на уголовное преследование Кайминьша, но в течение срока его полномочий суд не успел рассмотреть дело.

Уголовный закон за инкриминируемое Кайминьшу преступление предусматривает лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы или штраф.

Дело Кайминьша ранее расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В июне 2018 года бюро задержало Кайминьша в связи с уголовным процессом о предполагаемом незаконном финансировании партии KPV LV, а также за предоставление недостоверной информации в декларации. Однако позже KNAB прекратило процесс против Кайминьша.

Ранее Кайминьш был одним из лидеров KPV LV, но затем вышел из партии и не баллотировался в 14-й Сейм.