Страховая компания подала в суд на бывшего депутата Кайминьша

По имеющейся у агентства LETA информации, судебные разбирательства связаны с возмещением ущерба, причиненного пожаром.

Компания хочет взыскать с бывшего политика деньги в размере 24 148 евро.

Между компанией и частным лицом был заключен договор страхования, арендатором этой квартиры был Кайминьш. В конце 2019 года в квартире произошел пожар. Эксперты пришли к выводу, что

причиной возгорания стала горящая сигарета, свеча или другой тепловой импульс малой мощности на кровати в спальне.

В договоре аренды, заключенном между частным лицом и Кайминьшом, указано, что арендатор готов возместить ущерб, причиненный действиями или бездействием арендатора.

Компания выплатила владельцу квартиры компенсацию в размере 22 785 евро и теперь хочет взыскать убытки с бывшего депутата.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 28 февраля в 10:00.