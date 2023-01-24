Служба государственной безопасности (VDD) начала расследование возможной причастности граждан Латвии к ограничению деятельности сторонников Украины в Facebook.
VDD расследует ограничение проукраинских пользователей в Facebook
VDD расследует ограничение проукраинских пользователей в Facebook
VDD сообщает, что расследование начато на основании поступившей в службу информации о якобы необоснованно заблокированных профилях сторонников Украины в Facebook.
VDD уделяет повышенное внимание модерации контента и связанным с этим возможным нарушениям в социальной сети Facebook с декабря прошлого года, когда жители Болгарии стали выражать недовольство возможными манипуляциями при модерации контента в Facebook.
VDD напоминает, что 18 января этого года в Болгарии прошли акции протеста против предвзятой модерации контента Facebook, которая, по мнению протестующих, направлена на продвижение прокремлевских нарративов в социальной сети Facebook.
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