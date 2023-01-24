VDD расследует ограничение проукраинских пользователей в Facebook

VDD сообщает, что расследование начато на основании поступившей в службу информации о якобы необоснованно заблокированных профилях сторонников Украины в Facebook.

VDD уделяет повышенное внимание модерации контента и связанным с этим возможным нарушениям в социальной сети Facebook с декабря прошлого года, когда жители Болгарии стали выражать недовольство возможными манипуляциями при модерации контента в Facebook.

VDD напоминает, что 18 января этого года в Болгарии прошли акции протеста против предвзятой модерации контента Facebook, которая, по мнению протестующих, направлена на продвижение прокремлевских нарративов в социальной сети Facebook.