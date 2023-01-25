Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

В соответствии с Третьим энергопакетом ЕС Норвегия, которая тесно сотрудничает с Евросоюзом и образует с ним зону свободной торговли, разделила добычу и транспортировку газа между компаниями Equinor и Gassco.

Больше газа для Германии, меньше для Великобритании

Так вот, Gassco сообщила, что в 2022 году экспорт норвежского газа по ее трубопроводам вырос на 3,3% и составил 116,9 млрд кубометров. Это чуть меньше рекорда компании, установленного в 2017 году: тогда были прокачены 117, 4 млрд кубометров. В то же время поставки в Германию, а она - главный покупатель норвежского газа, выросли в прошлом году на 11% по сравнению с 2021 годом.

Такой рост стал возможным главным образом потому, что поставки на британский рынок, по данным Gassco, снизились на 11,7%. Иными словами, существенное наращивание прокачки в сторону Германии было фактически обеспечено благодаря сокращению экспорта в Великобританию. С ее стороны, судя по всему, серьезных возражений не было, в том числе потому, что она сама добывает газ в Северном море, а к тому же имеет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ), которых в ФРГ до конца 2022 года не было.

Приемный терминал для норвежского газа близ немецкого города Эмдена Фото: DW