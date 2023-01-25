Видео ⟩ Пять раз смотрел смерти в глаза. Рассказ украинского военного из Мариуполя

Это были авиационные бомбы, которые падали рядом с ним.

Как рассказывает солдат, первые бомбы упали на завод "Ильич", который является одним из крупнейших заводов в Мариуполе. Там же находилась 36-я бригада морских сил.

"Мы с ними были в бункере и так получилось, что когда я вышел из комнаты и закрыл дверь, то комнату взорвал заряд", - вспоминает он. Конечно, люди погибли.

Вышел, закрыл дверь и взрыв. Если бы Сергей немного задержался, там бы и остался.

"Сперва вообще ничего нельзя понять, тогда мозги начинают думать и начинают проверять, все ли в порядке, а затем оказывают помощь другим, находящимся под обломками", - вспоминает Сергей.

Схожая ситуация была и на более известном заводе "Азовсталь", когда на бункер упала бомба. Солдат и тогда чудесным образом выжил.

К тому же, как он объясняет, что именно на "Азовстали" было несколько таких ситуаций, по крайней мере, три.

"Никто не думал, что мы будем жить там три месяца и защищаться. Нам сказали, чтобы мы прожили 10 дней, и нам будет отправлена помощь", - объясняет ситуацию в окруженном Мариуполе Сергей.

После 10 дней прошли еще десять дней, которые в итоге превратились в три месяца. "Никто не думал, что мы будем жить там три месяца и защищаться", - вспоминает Юдин.

У защитников Мариуполя в один момент стали кончаться снаряды для минометов, а также антибиотики, вспоминает он. Остались только патроны и продукты, которые, как говорит Сергей, позволили бы выжить и остаться там еще на месяц.

"Через месяц все закончилось бы. И люди", - признает украинский солдат.

По оценкам, в Мариуполе погибло около 100 000 гражданских жителей.

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