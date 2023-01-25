Видео ⟩ Во дворе школы в Бабите сняли, как жестоко избивают и оплевывают подростка

В Пиньки трое молодых людей били по голове и телу, а также оплевали 15-летнего подростка, требуя "извинений на видео".

Жестокие действия были сняты и опубликованы в TikTok. В видеоролике слышится, что какой-то мужчина просит прекратить насилие. Сосед видел происходящее из окна второго этажа и пытался поймать нападавших.

"Конечно, когда я выбежал, они ускользнули. Один лежал на земле, и его били ногами.

Это безрассудство молодых людей. Наверное, в этом возрасте люди не знают, насколько это серьезно. Это не шутка", - рассказывает очевидец.

Родители пострадавшего мальчика отвезли сына в больницу, где у него обнаружили сотрясение мозга. Они говорят, что родители нападавших не проявляют ни малейшего сожаления о случившемся. С этим надо что-то делать.

"В связи с конфликтом и возможном причинении телесных повреждений в Марупском крае начат административный процесс по 12-й статье Закона об административной ответственности", - указывает старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Гита Гжибовска.

В статье указано, что к виновному, причинившему жертве малозначительные телесные повреждения, применяется штраф в размере от 225 до 500 евро.

Окончательное решение примут сотрудники отдела полиции порядка Олайнского участка.

Видео: Сюжет программы Degpunktā